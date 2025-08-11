به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حوادث برخورد، واژگونی و تصادف خودرو که در شبانه روز گذشته در سطح شهر و جاده‌های مشهد، کلات، کاشمر، نیشابور و فیروزه رخ داد، منجر به مصدومیت ۲۲ نفر و روانه شدن آنها به بیمارستان شد.

محمد علیشاهی افزود: حادثه تصادف دو دستگاه خودرو سواری فیدلیتی و پراید، حوالی ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه دیشب در جاده کلات معین‌آباد، شش مصدوم در پی داشت که توسط یک دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد منتقل شدند.

وی ادامه داد: حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پژو آردی هم که روز گذشته (یکشنبه، ۱۹ مرداد) در محور مشهد به تربت حیدریه رخ داد، پنج مصدوم داشت که همه آنان با دو دستگاه آمبولانس اورژانس و اورژانس هوایی به بیمارستان‌های طالقانی و شهید کامیاب مشهد منتقل شدند.

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در حادثه‌ای دیگر، دو دستگاه خودرو سواری پژو ساعت ۱۰ و ۱۴ دقیقه دیروز در محور کاشمر به خلیل‌آباد با هم برخورد کردند که شش نفر در این حادثه مصدوم و با دو دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) کاشمر منتقل شدند.

امدادرسانی اورژانس نیشابور به مصدومان حادثه تصادف پراید با درخت

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور هم اعلام کرد: حادثه برخورد یک دستگاه سواری پراید و درخت در ساعت ۲۲ و ۱۵ دقیقه شب گذشته در خیابان ابراهیم ادهم نیشابور، سه مصدوم در پی داشت که برای امدادرسانی به آنان، آمبولانس‌های پایگاه ۲ و ۸ شهری به صحنه حادثه اعزام شدند.

سیدحمید حسینی افزود: به درخواست کارشناسان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور همکاران آتش نشانی هم به محل اعزام شدند و یک مصدوم که نیاز به رهاسازی داشت، توسط آتش نشانان نیشابور و در حضور و نظارت کارشناسان اورژانس، رهاسازی ایمن شد.

وی ادامه داد: مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات درمانی فوریت‌های پزشکی توسط آمبولانس، به بیمارستان حکیم نیشابور منتقل شدند.

واژگونی خودرو با ۲ مصدوم در محور فیروزه به همت‌آباد

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: حادثه واژگونی خودروی سواری پژو که ساعت ۱۸ و ۲۰ دقیقه دیشب در محور فیروزه به همت‌آباد رخ داد، دو مصدوم داشت که برای امدادرسانی به مصدومان آمبولانس پایگاه فیروزه به صحنه حادثه اعزام شدند.

حسینی افزود: مصدومان این حادثه نیز پس از دریافت خدمات درمانی فوریت‌های پزشکی توسط آمبولانس‌های اورژانس نیشابور تحت مراقبت و درمان به بیمارستان حکیم نیشابور منتقل شدند.