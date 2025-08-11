به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس کل دادگستری خوزستان در بازدید از زندان رامهرمز گفت:از ابتدای ماه محرم لغایت اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) طرح سفینه النجاه با هدف آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در استان در حال اجراست.

علی دهقانی افزود: با همت ستاد دیه استان و با همراهی و خیرین و نیکوکاران و در اجرای طرح سفینه النجاه ۴۰ زندانی جرائیم غیر عمد از زندان‌های سراسر استان آزاد و به آغوش جامعه باز خواهند گشت.

وی با اشاره به بازدید از زندان رامهرمز ادامه داد: امروز با مددجویان این حوزه قضایی ملاقات و از نزدیک درخواست‌های آنها مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تشکیل شورای طبقه بندی، افراد واجد شرایط مشمول ارفاقات قانونی شدند.

رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: زندانیان واجد شرایط برخورداری از ارفاقات قانونی بصورت مستمر پایش چنانچه مشمول دریافت این امتیازات شوند در شورای طبقه بندی زندان مطرح و ضمن بررسی شرایط هنجار پذیری و متناسب با کسب امتیازات لازم در کلاس فرهنگی تربیتی از این ارفاقات برخوردار می‌شوند.





