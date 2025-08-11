جمهوری اسلامی ایران الگویی از مقاومت و ایستادگی است جمهوری اسلامی ایران الگویی از مقاومت و ایستادگی است جمهوری اسلامی ایران الگویی از مقاومت و ایستادگی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام عبدالفتاح نواب نماینده ملی فقیه در امور حج و زیارت در این گردهمایی گفت: جمهوری اسلامی ایران نیز در مواجهه با مشکلات و تهدیدها، الگویی از مقاومت و ایستادگی است که خداوند به آن عزت بخشیده است.

حجت الاسلام عبدالفتاح نواب با بیان اینکه شهادت بزرگ‌ترین معامله انسانی است، تصریح کرد: شهادت فرصتی است که خداوند به انسان داده تا با ایثار، مقاومت و ایستادگی، جاودانه شود. شهدای کربلا و قافله حسینی، اگر قیام امام حسین علیه السلام نبود، یک قرن پس از واقعه کربلا، اثری از آنان باقی نمی‌ماند، اما این مقاومت و ایثار تاریخ را ماندگار کرد و اکنون نزدیک به ۱۴ قرن بعد، از سراسر جهان مردم به زیارت امام حسین علیه السلام می‌آیند و راه حسینی را پاس می‌دارند.

وی افزود: امام حسین علیه السلام در جبهه بشریت، درس حق‌گرایی، مقاومت و ایثار را به جهانیان آموختند. در روزگاری که تلاش می‌شود چهره حق پنهان شود و معنویت جای خود را به مادیّت بدهد، روزی به نام روز حسین علیه السلام در کشور‌های مختلف نامگذاری شده است. حتی در مقابل کاخ‌های ظلم و ستم، مردم به یاد حسین ابن علی علیه السلام و یاران وفادارش گرد هم می‌آیند.

نماینده ملی فقیه در امور حج و زیارت ادامه داد: شهادت معامله‌ای بزرگ و گامی ارزشمند است که حاصل ارتباط عمیق انسان با خدا و از خودگذشتگی است. امام حسین علیه السلام ادامه‌دهنده راه اجداد پاک خود بود.

حجت‌الاسلام نواب گفت: داستان‌هایی مشابه در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام نیز رخ داده است، زمانی که خداوند او را با آزمونی سخت برای فدا کردن فرزندش آزمایش کرد. این امتحان نشان از مقام والای ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام دارد که قرآن کریم نیز به آن اشاره می‌کند.

وی افزود: پیامبر اسلام (ص) فرمودند: «اگر خداوند خیر بخواهد برای قومی، آنها را آزمایش می‌کند» این آزمون‌ها و ابتلائات، درجه بندگان خالص خدا را بالا می‌برد، همانند حضرت ابراهیم علیه السلام که در امتحان‌های سخت ثابت قدم ماند. امام صادق علیه السلام نیز فرموده‌اند: «ابتلاء زینت مؤمن و کرامت اوست» بنابراین، صبر و تحمل در برابر بلاها، سنجش ایمان یک جامعه است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت اضافه کرد: امروز، جمهوری اسلامی ایران نیز در مواجهه با مشکلات و تهدیدها، الگویی از مقاومت و ایستادگی است که خداوند به آن عزت بخشیده است. این ایستادگی و استقامت، برگرفته از آموزه‌های حسینی و ابراهیمی است که انسان‌ها را به پیمودن راه حق فرا می‌خواند.