با تداوم خشکسالی‌های اخیر و کاهش شدید منابع آبی طبیعی، اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اقدام به انتقال ۹۰ هزار لیتر آب به آب‌انبار‌های حیاتی در منطقه حفاظت‌شده مراکان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: انتقال آب با هدف جلوگیری از بحران آب در زیستگاه‌های حیات‌وحش و حفظ گونه‌های در معرض تهدید، به ویژه قوچ و میش ارمنی، صورت گرفته است.

جباری اظهار کرد: آب به سه آب‌انبار کلیدی منطقه شامل اوخچی، قالابا و سو دره‌سی منتقل شده که نقش حیاتی در تأمین آب مورد نیاز گونه‌های جانوری ساکن در این منطقه دارند. این برنامه با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیون ریال و با استفاده از تانکر‌های آبرسانی انجام شده است.

وی گفت: انتقال آب با همکاری تیم‌های تخصصی حفاظت محیط زیست و با به‌کارگیری تانکر‌های حمل آب، در مدت زمان محدود و با رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی اجرا شد. آب انتقال یافته از منابع قابل اطمینان خارج از منطقه تأمین شده تا کمترین فشار به منابع آبی داخل منطقه وارد شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در طراحی و اجرای عملیات، نحوه توزیع یکنواخت آب در آب‌انبار‌ها و جلوگیری از تبخیر سریع در شرایط دمای بالا نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین شیر‌های کنترل و مکانیزم‌های نظارتی برای مدیریت بهتر مصرف و جلوگیری از هدر رفت نصب شده‌اند.

جباری با اشاره به اینکه روند خشکسالی می‌تواند اکوسیستم منطقه را با تهدید جدی مواجه کند گفت: برای کنترل وضعیت کنونی، نیاز به افزایش تعداد سامانه‌های ذخیره‌سازی و بازیافت آب برای پایداری بیشتر منابع آبی هستیم که به همین منظور دو پروژه ذخیره سازی در این منطقه در حال ساخت است.

منطقه حفاظت‌شده مراکان با وسعتی بیش از ۱۰۰ هزار هکتار، یکی از ذخیره‌گاه‌های مهم تنوع زیستی کشور به شمار می‌رود. این منطقه زیستگاه گونه‌های نادری از جمله قوچ و میش ارمنی، پلنگ ایرانی، بز وحشی، گربه پالاس و ده‌ها گونه پرنده شکاری و مهاجر است. خشک شدن منابع طبیعی آب مانند چشمه‌ها و رودخانه‌های فصلی، تهدیدی جدی برای این زیستگاه ارزشمند محسوب می‌شود.