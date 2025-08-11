به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره، فوتبال ایران دو نماینده دارد که تیم تراکتور تبریز در دور گروهی شرکت می‌کند و تیم سپاهان اصفهان باید در پلی آف به میدان برود.

بر اساس برنامه؛ مرحله پلی آف فردا در دو منطقه شرق و غرب برگزار می‌شود. در منطقه غرب که به صورت تک دیدار برگزار می‌شود تیم سپاهان اصفهان مهمان الدحیل قطر خواهد بود. این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت عبدالله جمالی داور کویتی در ورزشگاه خلیفه دوحه برگزار خواهد شد.

در منطقه شرق نیز بانکوک یونایتد تایلند با تیم چنگدو رونگ چنگ چین رو‌به‌رو می‌شود. تیم‌های برتر دور پلی آف به دور گروهی صعود می‌کنند و تیم‌های بازنده به دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا دو خواهند رفت.