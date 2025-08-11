پخش زنده
امروز: -
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهیندژ از دستگیری یک نفر متخلف زندهگیری سهره طلایی توسط مأموران یگان حفاظت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جواد اصلانی افزود: مأمورین در حین گشتزنی در حوزه استحفاظی شاهیندژ، موفق به دستگیری یک نفر زندهگیر بومی شدند و از وی تعداد ۳ قطعه سهره طلایی، جعبه و دو رشته تور هوایی و یک رشته تور زمینی مخصوص زندهگیری سهره و سه عدد قفس فلزی کشف و ضبط کردند.
وی افزود: سهره طلایی یکی از گونههای مهم طبیعت است که در جریان خشکسالی سالهای اخیر بهدلیل خشک شدن چشمهها و جویبارهای فصلی و کاهش دبی این منابع آبی، مستقیماً تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته است. در واقع، تخریب و تحدید زیستگاه این پرنده موجب کاهش جمعیت آن شده است.
اصلانی با تأکید بر لزوم حفاظت از تنوع زیستی منطقه اظهار کرد: سهره طلایی پرندهای آسیبپذیر و حساس است، بنابراین مأمورین یگان حفاظت این اداره در مأموریتهای نظارتی خود بهصورت مستمر از زیستگاههای این پرندگان بازدید میکنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان طبق مقررات زیستمحیطی برخورد خواهند کرد.