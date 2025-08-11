به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ موسی جسور گفت: بر اساس پایش دوره‌ای از روند بی خطرسازی پسماند‌های عفونی بیمارستان ها، مراکز درمانی و مطب‌های شهرستان میاندوآب، کلیه سیستم‌های بی خطرساز این مراکز بررسی شده و کارشناسان محیط زیست بر روند صحیح بی خطرسازی پسماند‌های عفونی نظارت می‌شود.

وی افزود: با مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و مطب‌ها که مدیریت صحیح پسماند‌های عفونی را جدی نگرفته و پروتکل دفع پسماند عفونی را بطور کامل رعایت نکنند برخورد قانونی خواهد شد.

جسور در پایان تاکید کرد: به استناد مصوبات شورای عالی محیط زیست همه بیمارستان‌ها موظف شده‌اند تا امحای زباله‌های عفونی را در محیط بیمارستانی انجام دهند، زیرا بازگشت زباله‌های عفونی به چرخه محیط زیست آسیب‌های بسیاری به سلامت جامعه و مردم و محیط پیرامون وارد خواهد کرد.