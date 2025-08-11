پخش زنده
شبکه نسیم در ایام اربعین حسینی، مجموعهای متنوع از ویژهبرنامههای تلویزیونی را با شعار «انا علی العهد» به روی آنتن میبرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نسیم به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی برنامههای تدارک دیده شده از جمله «از سرگذشت»، «جزئیات»، «دیدار»، «لشکر حسین (ع)»، «با حسین (ع) حرف بزن»، «من حسین (ع) را دوست دارم»، «نسیما»، برنامه زنده «نسیمی شو» از کربلای معلی و «دمتون گرم» را در کنداکتور مناسبتی این شبکه جانمایی کرده است.
در ادامه مشروح برنامههای شبکه نسیم بدین شرح است:
برنامه «از سرگذشت» به تهیه کنندگی محسن نجفی و کارگردانی محمد پیوندی و با اجرای علیاکبر قلیچ هر شب ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه نسیم به روی آنتن میرود. «از سرگذشت» با رویکردی اجتماعی و مردمی طراحی شده و به روایت تصمیمات سرنوشتساز، لحظات مهم و بخشهای ناگفته زندگی مهمانان خود میپردازد.
برنامه تلویزیونی «جزئیات» با روایتگری کامران نجفزاده، هر شب ساعت ۲۱ از شبکه نسیم روی آنتن میرود. این اثر در قالب یک سفرنامه تصویری، حال و هوای مسیر کربلا را با نگاهی جزئینگر و احساسی به تصویر میکشد و لحظههایی ناب از شور و شعور زائران اربعین را روایت میکند.
«جزئیات» با کارگردانی سید محمدرضا حسینی و تهیهکنندگی علیرضا خوشبیان، علاوه بر همراهی با زائران در مسیر، فرصتی برای آن دسته از عاشقانی است که امسال از قافله پیادهروی اربعین جاماندهاند تا با قاب تلویزیون، همسفر کاروان عشق شوند.
ویژه برنامه «دیدار» به کارگردانی و روایت مصطفی صابر خراسانی و تهیهکنندگی کامران شهریوری، در قالب یک برنامه تلویزیونی و مستند تصویری، روایتی متفاوت از زائران اربعین ارائه میدهد.
این برنامه از دوشنبه ۲۰ مرداد ماه هر شب ساعت ۲۳ با اجرای مصطفی صابر خراسانی، لحظههایی ناب از عشق و ارادت زائران حسینی را برای مخاطبان به تصویر میکشد.
ویژه برنامه «دیدار» در دو بخش متفاوت میزبان مهمانان فرهنگی و هنری کشور در استودیو و برخی زائران سفر اولی در نقاط صفر مرزی میشود. ایرج نوذری، سیروس میمنت، هلیا امامی، خداداد عزیزی و قدرت الله ایزدی از مهمانان این ویژه برنامه هستند.
شبکه نسیم با پخش این ویژه برنامه تلاش دارد گوشههایی از حال و هوای معنوی و روحانی بزرگترین اجتماع سالانه عاشقان امام حسین (ع) را برای مخاطبان خود به ثبت برساند.
«لشکر حسین» پویشی است که در اربعین حسینی در جهت جهاد تبیین در بین جمعیت میلیونی اربعین توسط زائران ایرانی برگزار میشود.
این برنامه با اجرای دکتر سهیل اسعد استاد دانشگاه و کارشناس بینالملل از کشور آرژانتین در مسیر نجف به کربلا ضبط و پخش میشود.
«لشکر حسین» به موضوعاتی از جمله کربلای غزه و فرصت اربعین برای تبیین، جنگ ۱۲ روزه و تاثیرات آن بر روی مردم سایر کشورها، چرا باید به نیابت از شهدا زیارت کنیم و ... میپردازد.
برنامه «با حسین (ع) حرف بزن»، به تهیه کنندگی بهراد رحمانی و سردبیری حامد خاکی از سه شنبه ۲۱ مرداد ماه هر شب ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه نسیم به روی آنتن میرود.
این برنامه با رویکردی نوین و محتوایی عمیق، با شعار معنوی «جُعلتُ فِداک یا اباعبدالله (ع)»، به معنای «دورت بگردم امام حسین (ع)»، در مسیر ترویج فرهنگ عاشورایی و زنده نگهداشتن یاد و نام امام حسین (ع) حرکت میکند.
در این برنامه هر شب، سه مهمان برجسته حضور دارند. یک چهره شناختهشده هنری یا رسانهای، یک فعال اجتماعی و یک نماینده از اصناف و اقشار مختلف جامعه در این فصل، به تبادل نظر و بیان دیدگاههای خود پیرامون فرهنگ عاشورا میپردازند.
در آستانه ایام اربعین حسینی و دهه آخر ماه صفر، شبکه نسیم بار دیگر میزبان برنامه معنوی «من حسین (ع) را دوست دارم» میشود.
این برنامه که از ابتدای ماه محرم سال جاری پخش خود را آغاز کرده بود، با حالوهوایی ویژه، به کنداکتور این شبکه بازمیگردد.
«من حسین (ع) را دوست دارم» که در دومین سال تولید خود قرار دارد، با هدف به تصویر کشیدن عشق و ارادت مردم ایران به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و پوشش تصویری مراسم عزاداری هیئتهای شاخص کشور، بهویژه در یزد، حسینیه ایران، تولید شده است.
این برنامه که در خانه فرهنگ شهید صدوقی ضبط شده، با نمایش آیینهای عزاداری، حالوهوای معنوی این ایام را به خانههای مخاطبان میآورد.
از نکات برجسته این برنامه، تمرکز بر نحوه شکلگیری و فعالیت هیئتهای عزاداری است که با روایتی صمیمی و عاطفی، حس و حال این مراسم را به مخاطبان منتقل میکند.
تصاویر ثبتشده از شور و عشق عزاداران، همراه با روایتهایی از دلدادگی به امام حسین (ع)، فضایی معنوی و تأثیرگذار را برای بینندگان به ارمغان میآورد.
این برنامه در ایام اربعین حسینی و دهه آخر ماه صفر، هر شب ساعت ۲۳:۵۵ از این شبکه پخش خواهد شد.
برنامه «نسیما» این بار دوربین خود را پیش روی زائران حسینی قرار میدهد تا در قالب دوربین مخفی محبان حسینی را از دریچه دیگر به تصویر بکشد.
پخش زنده برنامه «نسیمی شو» با اجرای هدیه بیدی دیگر برنامه این شبکه خواهد بود که از کربلای معلی تصویر عاشقی را به صورت زنده پوشش خواهد داد. این برنامه از روز چهارشنبه ساعت ۲۰ از شبکه نسیم به روی آنتن خواهد رفت.
برنامه «دمتون گرم» با اجرای پرهام عمرانی دوشنبه و سه شنبه ساعت ۲۰ با حضور ابوالفضل عرب که زندگیش از زندانهای ژاپن تغییر کرده است از شبکه نسیم به روی آنتن میرود.
همچنین خانواده فصیحی پور زن و شهر ایلامی، دیگر میهمان این برنامه هستند که روایت زندگی تا مسیر عاشقی را عنوان خواهند کرد.