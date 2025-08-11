رئیس آموزش و پرورش مراغه گفت: همکاری نکردن اداره اوقاف در امور مدارس موقوفه، آموزش و پرورش این شهرستان را دچار مشکل کرده است.

انتقاد از همکاری نکردن اوقاف در امور مدارس موقوفه مراغه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی نریمانی افزود: این شهرستان ۲۴ مدرسه موقوفه دارد و از این مدارس ۱۷ مورد به شدت نیازمند تخریب و بازسازی است.

وی اضافه کرد: همکاری نکردن اوقاف برای تخریب و بازسازی مدارس موقوفه آموزش را به شدت دچار مشکل کرده است.

به گفته رئیس آموزش و پرورش مراغه، انتظار این اداره از اداره اوقاف و امور خیریه مراغه همکاری و حمایت از تعلیم و تربیت است.

وی گفت: هرگونه دخل و تصرفی در اراضی هنرستان کشاورزی خلاف قانون است و با متخلفان برخورد خواهد شد. برنامه ریزی آموزش و پرورش بهره برداری بهینه از اراضی هنرستان کشاورزی برای ایجاد واحد‌های خدماتی تجاری است.

نریمانی گفت: کارگاه‌های این هنرستان با تخصیص اعتبار سه میلیارد تومانی از سوی وزارت تجهیز می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش مراغه از تفکیک آموزش و پرورش شهر سراجو برای افزایش کیفیت آموزش در این بخش و شهرستان خبرداد.

وی گفت: با برنامه ریزی‌های انجام شده در صورت تامین اعتبار ۱۰ زمین چمن برای مدارس احداث خواهد شد.