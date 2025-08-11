مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به تعیین ۲۰ نقطه محوری در سطح استان البرز گفت: تجمع دلدادگان اربعین حسینی در شهر کرج برپا می‌شود و در دیگر نقاط استان مسیر‌های پیاده روی برپا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، حجت الاسلام ولایی با حضور در صدا و سیمای البرز برنامه امروز البرز گفت: یکی از آیین‌های ارزشمند با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت برپایی راهپیمایی دلدادگان حسینی است که امکان حضور در کریلای حسینی برای آنان هموار نبوده است.

وی به کارشناس برنامه امروز البرز افزود: امسال در شهر کرج مراسم پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی برپا نمی‌شود ولی در ۲۰ نقطه دیگر استان این مسیر‌ها معین شده است.

وی با اشاره به اهمیت حضور در اربعین حسینی در برنامه سیمای البرز بیان کرد: دلدادگان اربعین حسینی از صبح روز اربعین در مسیر‌های معین شده حضور پیدا می‌کنند و تا ظهر با هدف گرامیداشت اربعین حسینی در این پیاده روی پیدا می‌کند.

وی به کارشناس برنامه امروز البرز توضیح داد: طبق برنامه ریزی معین شده، امسال در شهر کرج به مناسبت اربعین حسینی، اجتماع داریم ولی پیاده روی نداریم.

به گفته حجت الاسلام ولایی برحق، دلدادگان اربعین حسینی در ۲۰ نقطه تجمع و محل پیاده روی در سطح استان البرز می‌توانند حضور پیدا کنند که تجمع مردم کرج برای اربعین حسینی در صحن آستان‌مقدس امامزاده محمد (ع) است.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز به کارشناس امروز البرز خاطرنشان کرد: مسیر‌های پیاده روی و اجتماع در فضای عمومی و کانال‌ها اعلام شده است و اگر شهروندی مسیر اربعین حسنی را نمی‌داند می‌تواند عدد یک را به ۱۰۰۰۸۸۱۰۰۱ ارسال کند تا مسیر‌های مختلف اربعین حسینی در سطح استان البرز ارسال می‌شود.