بمناسبت روز خبرنگار در مراسمی از خبرنگاران و اصحاب رسانه اشنویه تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان اشنویه در این مراسم با قدردانی از تلاشها و زحمات خبرنگاران در اطلاع رسانی به موقع اخبار و رویدادها گفت: خبرنگاران رابط میان مردم و مسئولان و همچنین پیشگامان شفافسازی و امیدآفرینی در جامعه هستند.
سیدعلی ترابی افزود: هدف از روزخبرنگار گرامیداشت و ارج نهادن به خدمات این قشر است که درطول سال نسبت به تنویر افکارعمومی،اطلاع رسانی خدمات نظام به مردم و بیان مسائل و مشکلات موجود انجام وظیفه میکنند.
ترابی، با بیان اینکه توسعه و پیشرفت در یک فضای آرام و بدون تنش امکانپذیر است، اظهارکرد: خوشبختانه امروز با همدلی تمامی مسئولان شهرستانی و فعالیت اصحاب رسانه، فضای آرامی در شهرستان حاکم بوده و شرایط مناسبی برای توسعه و پیشرفت وجود دارد.
وی، نقش رسانهها را در پیشرفت شهرستان با اهمیت خواند و گفت: رسانههای شهرستان با تلاش و برنامهریزی میتوانند ظرفیتهای شهرستان را برای پیشرفت و توسعه در زمینههای اقتصادی، تولیدی، کشاورزی، گردشگری و جذب سرمایه گذار معرفی نمایند.
ترابی، در ادامه با بیان وضعیت شهرستان اشنویه در حوزههای مختلف از جمله روند پیشرفت فیزیکی طرحهای عمرانی، حوزه بهداشت و درمان، حوزه راه، سرمایه گذاری، حوزه آبرسانی، آسفالت راههای ارتباطی، اجرای طرح هادی روستایی، طرحهای برق رسانی، اتمام و آماده افتتاح پل پوش آباد، طرحهای مخابراتی، طرح گازرسانی به روستاها، ساخت مدارس و توسعه فضاهای آموزشی، تکمیل بیمارستان جدید ، احداث خانههای بهداشت روستایی و پایگاههای اورژانس جادهای، ساخت مسکن مددجویی، توسعه فضای ورزشی و احداث سالنهای ورزشی و چمن مصنوعی در روستاها، احداث منبعهای ذخیره آب آشامیدنی و طرح فاضلاب شهری را به عنوان مهمترین پروژههای اجرا شده شهرستان جهت تنویر افکار عمومی و انتشار توسط اصحاب رسانه در این نشست ارائه نمود.
فرماندار شهرستان اشنویه افزود: در ۴۰ ماه گذشته بیش از سه هزارو ۶۵۰ طرح در حوزههای مختلف با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اجرا و تحویل مردم شده است.
در این جلسه سرهنگ توکلی فرمانده انتظامی شهرستان و سرهنگ سلطانی معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه هم در سخنانی با تبریک روز خبرنگار از تلاشها و زحمات ارزشمند اصحاب رسانه در راستای همکاری با پلیس و امنیت پایدار و برنامههای فرهنگی و اجتماعی سپاه قدردانی کردند.