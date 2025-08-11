پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرپرست بخشداری بفروئیه با اشاره به ۱۰ اولویت مهم این بخش در سال ۱۴۰۴، تأکید کرد که اجرای این پروژهها با حمایت نماینده مردم میبد و فرماندار ویژه شهرستان در دستور کار قرار دارد و در راستای بهبود معیشت و خدماترسانی به مردم تلاش میشود.
سیدابوالفضل بنیفاطمی در آیین تجلیل از خبرنگاران بخش بفروئیه ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: ثمره تلاشهای خبرنگاران افزایش آگاهی اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به مسائل جامعه است.
وی سپس به اولویتهای سال ۱۴۰۴ بخش بفروئیه اشاره کرد و افزود: از میان ۱۳۶ اولویت تعیین شده برای شهرستان میبد، ۱۰ اولویت در حوزه بخش بفروئیه تعریف شده است که تحقق آنها فصلالخطاب فعالیتهای بخشداری است.
سرپرست بخشداری بفروئیه گفت: از جمله این اولویتها میتوان به زیرسازی و آسفالت روستای مرور، تکمیل بزرگراه سردار سلیمانی و اتصال آن به کنارگذر غربی، توسعه فرهنگی و فیزیکی بقعه پیر بفروئیه، اجرای فاز دوم لایروبی و احداث دیوار ساحلی تنها رودخانه فعال، تعریض رودخانه غربی، و احداث بلوار شهید حبیب کارگر تا روستای حسنآباد اشاره کرد.
وی ادامه داد: ساماندهی میدان ورودی حسنآباد (میدان صنعت)، احداث سالن و زمین ورزشی چندمنظوره مزرعه بیده، تکمیل ساخت سه مخزن ذخیره آب بتنی، افتتاح طرح آبرسانی جهادی روستای درین، و تکمیل زیرسازی و آسفالت جاده مرکز خیریه محبت نیز از دیگر پروژههای مهم ما در سال جاری است.
بنیفاطمی همچنین به پروژههای حوزه ترافیک و خدماتی اشاره کرد و گفت: آزادسازی و اجرای طرح ترافیکی محدوده امامزاده پیرچراغ مزرعه بیده، اصلاح طرح ترافیکی و رفع خطر دیوار بلوار شهید اشتری بیده و گازرسانی به روستاهای بوکن نو و هودر نیز در برنامه کاری بخشداری قرار دارد.
سیدمهدی طباطبایی، سرپرست فرمانداری میبد نیز در این مراسم با تبریک روز خبرنگار، از خبرنگاران خواست ظرفیتهای شهرستان میبد را تنها در سطح محلی محدود ندانند و دستاوردهای منطقه را در سطوح ملی و فراملی معرفی کنند.
وی افزود: شناخته شدن توانمندیهای فرهنگی، تاریخی و صنعتی میبد میتواند به جذب سرمایه و رونق گردشگری کمک کند و فرصتهای شغلی و اقتصادی جدیدی برای مردم فراهم آورد.
در پایان این مراسم از خبرنگاران و فعالان رسانهای شهرستان میبد با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.