به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ایرج مصطفوی گفت: تا شنبه هفته آینده ناپایداری‌های همرفتی و افزایش ابر، مه آلودگی در ارتفاعات و نواحی شمالی و بارش‌های پراکنده رگباری گاهی رعدوبرق درغالب نقاط بادشدید و گردوخاک در بعدازظهر و شب پیش بینی می شود .

مدیرکل هواشناسی استان سمنان افزود: این فعالیت ها سبب مه آلودگی ، کاهش دید در ارتفاعات و محورهای شمالی ، آب گرفتگی و جاری شدن سیلاب و رواناب های نقطه ای ، احتمال خسارت در بخش کشاورزی ، احتمال آتش سوزی در مراتع و نواحی جنگلی و احتمال اختلال در تردد خودروها خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این مدت کنترل و لایربی شبکه آبراه های ، توقف نکردن در بستر و حاشیه رودخانه ها ، خودداری از صعود به ارتفاعات و نواحی کوهستانی ، پرهیز از چراندن دام ها در مراتع ، احتیاط در عبور از محورهعای شمالی به دلیل لغزندگی و مه آلودگی و تمهیدات لازم در بخش کشاورزی ، اجتناب از روشن کردن آتش در مراتع و نواحی جنگلی و اطمینان از خاموش شدن کامل آن و پرهیز از تردد و پارک خودرو زیر درختان و ساختمان های نیمه کاره و سازه های ناپایدار ضروری است.