برق ۱۲۷ ساختمان اداری پرمصرف در مناطق مختلف شهر اصفهان با هدف مدیریت مصرف برق و جلوگیری از بروز بحران در شبکه توزیع، قطع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان با تشکر از مراکز اداری که با مدیریت مصرف برق با این شرکت همکاری کرده‌اند گفت: به منظور گذر از پیک تابستان ۱۴۰۴ و تداوم برق پایدار، همکاری تمام ارگانها، مراکز اداری و بخش‌ها برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، در راستای کاهش فشار بر شبکه در فصل اوج مصرف لازم است.

مهرداد دادخواه افزود: بر اساس دستورالعمل‌های اعلام شده، تمام ادارات موظف به تنظیم دمای محیط خود بر روی ۲۷ درجه سانتی‌گراد و همچنین کاهش ۲۰ درصدی مصرف خود درمقایسه با سال گذشته هستند. این برنامه بخشی از ۳۶ بسته مدیریت مصرف ابلاغی شرکت توانیر در تابستان سال جاری است.