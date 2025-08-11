وزیر کشور گفت: همبستگی ملی یکی از عوامل پیروزی ما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود که بخش مهمی از آن مدیون روایت‌ها و تصویرسازی‌های خبرنگاران و اصحاب رسانه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مومنی در همایش گرامیداشت روز خبرنگار در وزارت کشور با حضور خانواده‌های شهیدان باقری و رجب‌پور، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای رسانه به ویژه در دفاع مقدس ۱۲ روزه و تبریک روز ۱۷ مرداد به خبرنگاران و اصحاب رسانه، گفت: وقتی صحبت‌های خانواده شهدا شنیده می‌شود قلب انسان به درد می‌آید؛ اما خانواده شهدا بدانند که ملت ایران قدردان زحمات آنها هستند و راه آنها ادامه خواهد یافت.

وزیر کشور ضمن تأکید بر لزوم افزایش تعامل وزارت کشور و خبرنگاران گفت: وظیفه خبرنگار پرسشگری و وظیفه ما پاسخگویی است.

مومنی ضمن قدردانی از خبرنگاران برای بازتاب فعالیت‌های وزارت کشور گفت: یکی از موضوعاتی که حمایت ویژه خبرنگاران را در پی داشت، مأموریت وزارت کشور در خصوص ساماندهی اتباع بود؛ تاکنون بیش از یک میلیون و صد هزار نفر از اتباع از کشور خارج شده‌اند که حدود ۷۰ درصد آنها به صورت خودمعرف بوده‌اند.

وی افزود: طبق آمار پس از خروج اتباع شاهد کاهش ۶ درصدی تراکنش خرید نان در کشور بودیم؛ در موضوعات دیگر همچون فرصت‌های شغلی نیز شاهد تأثیرات مثبت این موضوع هستیم.

مومنی همچنین با بیان اینکه هر رسانه جایگاه و مخاطب خاص خود را دارد، بر لزوم تعامل بیشتر با خبرنگاران رسانه‌ها تاکید کرد.

وزیر کشور در این مراسم از خانواده شهیدان باقری و رجب پور تجلیل کرد.

حمید خواجه‌نژاد رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور نیز در این مراسم ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: یکی از موارد میثاق نامه استانداران که با حضور رئیس محترم جمهور به امضای استانداران رسید، اهتمام به اطلاع‌رسانی به دور از اغراق و تبلیغ شخصی بود.

مشاور وزیر کشور افزود: صداقت راهنمای کار همه مسئولان و مدیران دولت چهاردهم به خصوص وزارت کشور بوده است و تاکنون تلاش شده گزارش‌های دقیق و صادقانه از عملکرد این وزارتخانه ارائه شود.

خواجه‌نژاد ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه رسانه و تعاملات با خبرنگاران در وزارت کشور افزود: ما در یک سال گذشته تلاش کردیم برخی روند‌ها را در نحوه تعامل با خبرنگاران بهبود ببخشیم تا موانع کار خبرنگاران زدوده شود و این روند ادامه خواهد داشت.

در این مراسم عده ای از خبرنگاران دغدغه‌ها و نکات پیشنهادی خود را با وزیر کشور در میان گذاشتند.