به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سبزی سرپرست اداره مخابرات شهرستان تکاب گفت: این طرح در دومرحله با هدف رفع محرومیت ارتباطی این روستا به بهره‌برداری خواهد رسید. مرحله اول تأمین تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت برای ساکنان روستا، که جایگزین خطوط تلفن موجود (متصل به روستای آرپاچای) خواهد شد. بخش دوم این طرح راه‌اندازی آنتن‌دهی موبایل و اینترنت همراه برای بهبود دسترسی به خدمات دیجیتال است.

روستای جداقیه طی سال‌های گذشته با محدودیت خدمات ارتباطی مواجه بود و تنها چند خط تلفن فرسوده، ارتباط محدودی برای ساکنان فراهم می‌کرد. این پروژه نه تنها دسترسی به خدمات پایه را بهبود می‌بخشد، بلکه زمینه را برای توسعه اقتصادی، آموزشی و بهداشتی این روستای محروم فراهم می‌کند.