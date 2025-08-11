پخش زنده
امروز: -
عملیات اجرایی طرح کابلکشی و ایجاد زیرساخت جدید مخابراتی در روستای دورافتاده جداقیه از توابع شهرستان تکاب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سبزی سرپرست اداره مخابرات شهرستان تکاب گفت: این طرح در دومرحله با هدف رفع محرومیت ارتباطی این روستا به بهرهبرداری خواهد رسید. مرحله اول تأمین تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت برای ساکنان روستا، که جایگزین خطوط تلفن موجود (متصل به روستای آرپاچای) خواهد شد. بخش دوم این طرح راهاندازی آنتندهی موبایل و اینترنت همراه برای بهبود دسترسی به خدمات دیجیتال است.
روستای جداقیه طی سالهای گذشته با محدودیت خدمات ارتباطی مواجه بود و تنها چند خط تلفن فرسوده، ارتباط محدودی برای ساکنان فراهم میکرد. این پروژه نه تنها دسترسی به خدمات پایه را بهبود میبخشد، بلکه زمینه را برای توسعه اقتصادی، آموزشی و بهداشتی این روستای محروم فراهم میکند.