به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، یوسف کاکاوند افزود: اصلی‌ترین طرح بخش کشاورزی که از سال ۱۳۷۳ در استان آغاز شده، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری است که هم‌اکنون در ۱۶۴ هزار هکتار از اراضی فعال شده است.

او با اشاره به اینکه کل اراضی باغی و زراعی استان حدود ۲۵۰ هزار هکتار است، افزود: تغییر اقلیم و کاهش بارندگی‌ها موجب شده است، بسیاری از پروانه‌های بهره‌برداری کشاورزی دبی‌های بسیار پایینی داشته باشند و انتقال آب از مسیر‌های خاکی عملاً غیرممکن شود، در چنین شرایطی استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری ضرورت دارد.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان همدان تصریح کرد: در هر هکتار زمین که به سامانه نوین مجهز می‌شود، سالانه حدود ۴۴۰۰ مترمکعب آب صرفه‌جویی می‌گردد که این رقم در مجموع بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در استان به همراه دارد.

کاکاوند با بیان اینکه کشاورزان پس از اجرای این سامانه‌ها، یک سال تحت آموزش و نظارت کارشناسان قرار می‌گیرند، گفت: آموزش‌ها شامل تعیین زمان آبیاری و مدت استقرار آبپاش‌هاست که تأثیر زیادی در بهره‌وری دارد.

او افزود: در برخی شهرستان‌ها مانند اسدآباد، تویسرکان و فامنین، کشاورزان برای تکمیل سامانه‌های نوین اقدام به نصب پنل‌های خورشیدی کرده‌اند که با استقبال خوبی همراه بوده است، اما به دلیل هزینه اولیه بالا و نبود تسهیلات ویژه، اجرای این بخش در سطح گسترده محدود شده است.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی همدان تأکید کرد: هدف اصلی اجرای سامانه‌های نوین، صرفه‌جویی همزمان در منابع آب و انرژی است و توسعه این طرح‌ها نیازمند حمایت مالی و اعتبارات ویژه است.