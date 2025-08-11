محفل مشاعره‌ای با عنوان «ستارگان درخشان میهن پاک» به میزبانی انجمن قلم قافله پاکستان و با همکاری خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پیشاور مرکز ایالت خیبرپختونخوا برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، این مراسم با حضور جمعی از شاعران و شخصیت‌های فرهنگی از شهر‌های اسلام‌آباد و راولپندی به یاد سردار «رب نواز خان کوکب سرحدی»، حافظ‌شناس برجسته پاکستان و فرزند ارشد او سردار فاروق جان بابر آزاد برپا شد.

«علی بنفشه‌خواه» سرکنسول ایران در پیشاورطی سخنانی با قدردانی از برگزارکنندگان این محفل ادبی بر پاسداشت میراث فکری و معنوی بزرگان تأکید کرد و اشعاری از حافظ و سعدی و علامه اقبال قرائت کرد.

«حسین چاقمی» مسئول خانه فرهنگ ایران نیز بر اهمیت استمرار این محافل فرهنگی را گامی مهم در تقویت روابط و پیوند‌های فرهنگی و ادبی ایران و پاکستان ارزیابی کرد.

وی در این مراسم با توجه به همزمانی آن با ایام اربعین حسینی مرثیه‌ای از شاعر پشتون «غنی خان» در رثای امام حسین (ع) را به زبان پشتو قرائت کرد که مورد توجه حضار قرار گرفت.

با توجه به روابط دیرینه و میراث مشترک فرهنگی ایران و پاکستان، برگزاری چنین محافلی از سوی نهاد‌های فرهنگی دو کشور، زمینه‌ساز تقویت تعاملات ادبی، معرفی شخصیت‌های برجسته و حفظ ارزش‌های مشترک به شمار می‌رود.