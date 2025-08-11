پخش زنده
رئیس جمهور در حکمی امین مقومی را به عنوان «رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان» منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ رئیس جمهور در حکمی ضمن انتصاب آقای امین مقومی به عنوان رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با اتخاذ سیاستهای راهبردی متناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور، ضمن بهرهگیری از کلیه امکانات و ظرفیتهای موجود در رشد و اعتلای دانش فنی و کیفیت خدمات مهندسی کشور مجدانه کوشا باشید.
متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای امین مقومی
در اجرای ماده (۲۲) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴.۱۲.۲۲ مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۱۵) آئیننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۵.۱۱.۱۷ هیئت وزیران، بنا بر انتخاب شورای مرکزی سازمان و پیشنهاد وزیر محترم راه و شهرسازی، به موجب این حکم برای مدت سه سال به عنوان «رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان» منصوب میشوید.
توفیقات روزافزون آنجناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.