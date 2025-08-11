رهسپاری ۷۰۰ مددجوی البرزی در مسیر نورانی اربعین
پیشبینی میشود امسال بیش از ۷۰۰ نفر از خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد استان البرز در حرکت عظیم معنوی پیاده روی اربعین حسینی حضور یابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز با اشاره به اهتمام ویژه این نهاد برای تسهیل حضور مددجویان در پیادهروی اربعین گفت: با توجه به علاقهمندی بالای خانوادههای تحت حمایت، کمیته امداد هر ساله با ارائه کمکهای بلاعوض و تسهیلات قرضالحسنه تلاش میکند زمینه سفر عاشقان سیدالشهدا (ع) به کربلای معلی را فراهم کند.
البرزی گفت: در سال گذشته ۶۰۰ نفر از مددجویان استان با دریافت کمکهزینه سفر، عازم پیادهروی اربعین شدند و پیشبینی میشود امسال نیز بیش از ۷۰۰ نفر از خانوادههای تحت حمایت استان البرز در این حرکت عظیم معنوی حضور یابند.
وی ادامه داد: امسال نیز علاوه بر کمکهزینههای بلاعوض، تسهیلات قرضالحسنهای تا سقف ۱۵ میلیون تومان از طریق صندوق امداد ولایت برای زائران و همچنین کمکهایی توسط خیرین و نیکوکاران بابت اعزام مددجویان با اولویت اربعین اولیها به صورت خانوادگی در نظر گرفته شده تا هیچ فرد مشتاقی از قافله اربعین جا نماند.
او تأکید کرد: این سفر علاوه بر آثار معنوی، موجب افزایش نشاط، همبستگی اجتماعی و امید در میان جامعه هدف میشود.»
البرزی از اجرای پویش «شوق زیارت» همزمان با ایام اربعین خبر داد و گفت: «خیران میتوانند با هر نیت و به نیابت از درگذشتگان خود، در این حرکت خیراندیشانه سهیم باشند.» وی افزود: «مشارکت در این پویش از طریق شمارهگیری #۹*۰۲۶*۸۸۷۷* یا واریز به شماره کارت ۰۵۷۸-۵۰۰۳-۹۹۷۹-۶۰۳۷ امکانپذیر است.
وی گفت: پیادهروی اربعین یکی از بزرگترین تجمعات معنوی جهان اسلام است که همه ساله مشتاقان زیادی از سراسر کشور، از جمله مددجویان کمیته امداد استان البرز، در آن حضور مییابند. این رویداد علاوه بر ارزش معنوی، فرصتی برای تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد شور و امید در میان خانوادههای تحت حمایت فراهم میآورد.