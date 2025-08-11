البرزی گفت: در سال گذشته ۶۰۰ نفر از مددجویان استان با دریافت کمک‌هزینه سفر، عازم پیاده‌روی اربعین شدند و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز بیش از ۷۰۰ نفر از خانواده‌های تحت حمایت استان البرز در این حرکت عظیم معنوی حضور یابند.

وی ادامه داد: امسال نیز علاوه بر کمک‌هزینه‌های بلاعوض، تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای تا سقف ۱۵ میلیون تومان از طریق صندوق امداد ولایت برای زائران و همچنین کمک‌هایی توسط خیرین و نیکوکاران بابت اعزام مددجویان با اولویت اربعین اولی‌ها به صورت خانوادگی در نظر گرفته شده تا هیچ فرد مشتاقی از قافله اربعین جا نماند.

او تأکید کرد: این سفر علاوه بر آثار معنوی، موجب افزایش نشاط، همبستگی اجتماعی و امید در میان جامعه هدف می‌شود.»

وی گفت: پیاده‌روی اربعین یکی از بزرگ‌ترین تجمعات معنوی جهان اسلام است که همه ساله مشتاقان زیادی از سراسر کشور، از جمله مددجویان کمیته امداد استان البرز، در آن حضور می‌یابند. این رویداد علاوه بر ارزش معنوی، فرصتی برای تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد شور و امید در میان خانواده‌های تحت حمایت فراهم می‌آورد.

البرزی از اجرای پویش «شوق زیارت» همزمان با ایام اربعین خبر داد و گفت: «خیران می‌توانند با هر نیت و به نیابت از درگذشتگان خود، در این حرکت خیراندیشانه سهیم باشند.» وی افزود: «مشارکت در این پویش از طریق شماره‌گیری #۹*۰۲۶*۸۸۷۷* یا واریز به شماره کارت ۰۵۷۸-۵۰۰۳-۹۹۷۹-۶۰۳۷ امکان‌پذیر است.