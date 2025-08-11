پخش زنده
همزمان با گرامیداشت هفته جهانی شیر مادر که با شعار اولویت امروز؛ سلامت فردا نامگذاری شده است، جشنوارهای در هشتگرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، مدیر درمان تامین اجتماعی استان البرز با اشاره به اهمیت شیر مادر در رشد نوزادان اظهار داشت: شیر مادر از اهمیت ویژهای برخوردار است و به عنوان بهترین و کاملترین غذا برای نوزاد توصیه میشود. قرآن کریم و روایات اسلامی بر این موضوع تأکید دارند و شیردهی مادر به فرزند به عنوان یک ارزش والای اخلاقی و معنوی مورد تکریم قرار گرفته است و دوران بارداری و دوران شیردهی نقش بسزایی در شکل گیری و رشد نوزاد و در نتیجه کیفیت زندگی آن و همچنین مادر دارد.
داریوش طاهرخانی افزود: رعایت استراحت مناسب در دوران بارداری و شیردهی، قرار گرفتن در آب و هوای مناسب، تغذیه کامل و متناسب با شرایط و تقویت بدن در برابر بیماریها از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگی مادر و نوزاد و دوران شیردهی است.
وی بیان داشت: همواره تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم خدمات و شرایط مناسبی را برای مادران باردار در بیمارستان فراهم سازیم و بلوک زایمان و کارکنان بخش زنان و زایمان در بیمارستان هشتگرد با برگزاری آموزشهای لازم و ترویج زایمان طبیعی و بدون درد فعالیت دارند و امیدواریم از برنامههای آموزشی بیمارستان که برای مادران باردار تدوین شده است بهره لازم را ببرید.
در این جشنواره علاوه بر گرامیداشت هفته جهانی شیر مادر برنامههای آموزشی ویژهای نیز توسط کارشناسان مامایی و متخصصین بیهوشی و زنان و زایمان، در خصوص ترویج زایمان طبیعی و بی درد، مشاورهها و پیگیریهای پس از زایمان اجرا و از مادران باردار شد.