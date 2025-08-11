مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان قم گفت: پارسال میزان سرمایه گذاری خارجی در استان قم به ۱۰۰ میلیون دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مهدی فراهانی که به مناسبت روز خبرنگار در تحریریه خبر صدا و سیمای مرکز قم حضور یافته گفته بود گفت: با تاسیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در اداره کل اقتصاد و امور دارایی استان، سال گذشته رکورد تاریخی میزان سرمایه گذاری خارجی در قم شکسته شده و به ۱۰۰ میلیون دلار رسید.

وی افزود: در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه سرمایه‌گذاری خارجی کاهش نداشته است و امیدواریم تا پایان سال رکورد سال گذشته را ارتقا ببخشیم.

وی افزود برای حمایت از تولید کنندگان و کاسبان زمان ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی تا پایان شهریور تمدید شده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم گفت: در حوزه مولدسازی هم، موانع چند طرح پیچیده و سنگین برطرف شده است که مهمترین آنها نمایشگاه فرش است.

فراهانی افزود: این نمایشگاه در سفر سال ۱۳۸۹ رهبر معظم انقلاب به قم تصویب شده که سند‌های مورد نیاز آن صادر شده و با تسویه بدهی‌های شهرداری ت آماده واگذاری و مزایده است.

وی گفت نمایشگاه فرش قم تا یک ماه آینده تعیین تکلیف کامل خواهد شد و به مزایده گذاشته می‌شود.