پخش زنده
امروز: -
براساس گزارش سازمان هواشناسی امروز در مناطقی از استانهای اردبیل ، گیلان ، مازندران و گلستان باران بارید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما بارش های پراکنده در شهرهای سرعین، اردبیل ، نیر، تالش ماسوله ، کیاسر، ساری بابل بندرترکمن و بندرگز موجب کاهش محسوس دما در این مناطق شده است.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرداین بارش ها روزهای سهشنبه و چهارشنبه نیز در شمال غرب کشور در مناطقی از شمال آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی ادامه دارد.
همچنین وزش باد شدید در شمالشرق، شرق، مرکز، دامنههای جنوبی البرز، غرب و جنوبغرب بهویژه خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان موجب خیزش با گرد و خاک خواهد بود.