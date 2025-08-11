سقایی از زائران اربعین حسینی (ع) در مرز شلمچه

در این روزها که سه روز مانده به اربعین حسینی (ع) مرزهای کشورمان شاهد حضور گسترده زائران برای خروج از کشور و رسیدن به کربلای معلی است. در این میان مرز شلمچه به دلیل گرمای شدید هوای استان خوزستان شبها با تردد سنگین زائران روبهرو است. در مرز شلمچه، وظیفه سقایی از زائران اربعین حسینی (ع) توسط نهادهای مختلفی انجام میشود. این خدمات شامل تأمین آب و غذا، خدمات بهداشتی و کمکهای اولیه است. همچنین، برخی گروهها و سازمانهای مردمنهاد نیز در این زمینه فعالیت میکنند و با ارائه خدمات رایگان به زائران، به تسهیل تردد آنها کمک میکنند.
عکاس :رضا دریس
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ - ۱۳:۱۴