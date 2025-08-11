به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی بررسی‌ها نشان دهنده تداوم جریانات شرقی در نواحی مرکزی کشور است که می‌تواند منجر به خیزش و انتقال ذرات معلق گردوخاک از این نواحی به استان و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان از جمله نواحی حاشیه‌ای تالاب میقان و کاهش کیفیت هوا در بعضی از ساعات به خصوص ساعات بعدازظهر و اوایل شب طی روز‌های آتی تا اوایل هفته آینده شود.

همچنین تا اواخر هفته جاری افزایش ناپایداری‌های همرفتی و وجود رطوبت در لایه‌های میانی جو سبب افزایش پوشش ابر در ساعات بعد از ظهر و ساعاتی از شب خواهد شد.

از لحاظ دمایی بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرایط دمایی فعلی طی روز‌های آتی تا پایان هفته تغییرات محسوسی نخواهد داشت.