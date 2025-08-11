اداره کل هواشناسی استان مرکزی: برای امروز خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان از جمله نواحی حاشیه ای تالاب میقان پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی بررسیها نشان دهنده تداوم جریانات شرقی در نواحی مرکزی کشور است که میتواند منجر به خیزش و انتقال ذرات معلق گردوخاک از این نواحی به استان و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان از جمله نواحی حاشیهای تالاب میقان و کاهش کیفیت هوا در بعضی از ساعات به خصوص ساعات بعدازظهر و اوایل شب طی روزهای آتی تا اوایل هفته آینده شود.
همچنین تا اواخر هفته جاری افزایش ناپایداریهای همرفتی و وجود رطوبت در لایههای میانی جو سبب افزایش پوشش ابر در ساعات بعد از ظهر و ساعاتی از شب خواهد شد.
از لحاظ دمایی بررسیها نشان میدهد، شرایط دمایی فعلی طی روزهای آتی تا پایان هفته تغییرات محسوسی نخواهد داشت.