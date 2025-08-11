اهدای اعضای جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی هفت بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در یکهزارو ششصدو هشتادو نهمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی، امیرحسین فریمانه ۱۷ ساله که از بیمارستان امدادی شهید بهشتی سبزوار به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: قلب زنده یاد فریمانه پس از ارسال به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به آقای ۳۱ ساله ساکن مشهد که سال‌ها از بیماری نارسایی قلبی رنج می‌برد، پیوند شد.

او افزود: کبد زنده یاد فریمانه در بیمارستان پیوند اعضا منتصریه به پسر جوان ۱۸ ساله از نیشابور که از نارسایی کبدی رنج می‌برد، پیوند شد.

این پزشک ادامه داد: کلیه‌های جانبخش فریمانه توسط تیم پیوند کلیه بیمارستان منتصریه به پسر جوان ۱۶ ساله ساکن زاهدان و پسر جوان ۱۵ ساله ساکن مشهد در این مرکز پیوند شد.

دکتر خالقی افزود: قرنیه‌های مرحوم فریمانه هم برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی نیز برای پیوند به بیماران، به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.