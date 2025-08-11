تامین لوازم ضروری خانگی برای ۵ خانواده مددجو در یاسوج
در آئین پویش حسینی به ۵ خانواده زندانی لوازم ضروری خانگی همراه با بستههای معیشتی و هزینه رهن و اجاره اهداء شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد
، مدیر کل زندانهای کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه این لوازم خانوگی شامل یخچال، تلویزیون، ماشین ظرفشویی و لباس شویی، جارو برقی، اجاق گاز، فرش، پتو است، گفت: بستههای معیشتی و هزینه رهن و اجاره این پنج خانواده نیازمند در یاسوج تامین شد.
سیروس امینی افزود: در آستانه اربعین سید الشهداء (ع) و برنامه پویش حسینی این بستههای حمایتی به ارزش ۱۱ میلیارد ریال تهیه و با همکاری انجمن حمایت زندانیان یاسوج به پنج خانواده نیازمند زندانی اهداء شد.