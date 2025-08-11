به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مهدی مجیدی امروز در کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی استان در معاونت عمرانی استانداری لرستان به نقش اجرای طرح هادی در ساماندهی فضای شهری و ارتقای کیفیت زندگی مردم اشاره کرد و افزود: طرح هادی سه شهر چم‌پلک، سوری و سراب حمام پس از ارائه توسط مشاور و بررسی کارشناسی، تایید و تصویب شد.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف حوزه عمرانی رسیدگی به طرح‌های هادی و تفصیلی شهرها است اظهار کرد:لرستان دارای ۳۳ شهر است که رسیدگی به این طرح‌ها از برنامه‌های اصلی پیش‌بینی‌شده به شمار می‌رود.

معاون امور زیر بنایی استان با بیان اینکه این طرح‌ها با هدف ایجاد زیرساخت‌های مناسب و نظم‌بخشی به ساخت‌وسازها تهیه و اجرا می‌شوندگفت: با تسریع در نهایی‌سازی طرح‌ها، حدود ۶۰ درصد جمعیت استان که ساکن شهرها هستند می‌توانند بدون دغدغه نسبت به دریافت پروانه ساختمانی و انجام ساخت‌وساز اقدام کنند.

مهدی مجیدی افزود: اجرای به‌موقع و دقیق طرح‌های هادی موجب می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه ساخت‌وساز و زیرساخت‌ها به صورت هدفمند و هماهنگ انجام شود و مشکلات مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش یابد.





