در صورت تامین و اختصاص اعتبار، همه ادارات ثبت اسناد استان کرمان تا پایان سال ۱۴۰۵ دارای ساختمان ملکی خواهند شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در نشست شورای اداری شهرستان فهرج گفت: برای ارائه مطلوب خدمات ثبتی و با توجه به امانی یا استیجاری بودن ساختمان اداری برخی واحد‌های ثبتی استان، و در صورت تامین واختصاص اعتبار،همه ادارات ثبت اسناد تا پایان سال ۱۴۰۵ دارای ساختمان ملکی خواهند شد.

سیدمهدی هاشمی افزود: امسال عملیات احداث ساختمان اداری واحد‌های ثبتی فهرج، عنبرآباد، منوجان و منطقه‌۳ کرمان آغاز می‌شود و ماه‌های آینده ساختمان ادارات ثبت اسناد ریگان و رودبار جنوب افتتاح می شود.

بگفته وی اعتبار قولنامه‌های عادی در دستگاه قضایی و ادارات دولتی موجب رواج معاملات غیررسمی اراضی و املاک و عدم احساس نیاز اشخاص به سند مالکیت شده بود و در نتیجه بخش قابل توجهی از املاک، فاقد سند باقی مانده است.

این عضو شورای قضایی استان کرمان بیان کرد : همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌بایست ظرف دو سال از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا که در آینده نزدیک رونمایی می‌شود،برای درج مستندات مالکیت خود اقدام و طی دو سال از تاریخ بارگذاری مستندات، در باره پیگیری ادعای خود از قبیل اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای قضایی اقدام کنند و هیچ شخص یا دستگاهی از این حکم مستثنی نیست.

فرمانده قرارگاه تعویض اسناد دفترچه‌ای استان تاکید کرد: طبق قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای قضایی استان کرمان، ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای ممنوع است و دارندگان اسناد دفترچه‌ای بایدبرای جلوگیری از بروز مشکلات اداری برای تعویض اسناد دفترچه‌ای به سند تک‌برگ اقدام کنند.