بنا بر اعلام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، از تعدادی از مجتمع های تجاری پایتخت در اولین دوره ارزیابی عملکرد صرفه جویی و رعایت دستورالعمل های مدیریت مصرف برق تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با هدف مدیریت بهینه مصرف، ارتقا ایمنی شبکه و مقابله با انشعابات غیرمجاز، نهمین مانور ضربتی پایش مصارف برق در محدوده شمالغرب شهر تهران با حضور حداکثری نیروهای عملیاتی توزیع برق پایتخت برگزار و از برخی از مشترکان تجاری برتر محدوده شمالغرب پایتخت تقدیر شد.
لازم به ذکر است؛ با توجه به افزایش دمای هوا و رشد مصرف انرژی، مانورهای بازرسی مصرف برق به همت متخصصان این شرکت به صورت هفتگی در تمامی مناطق شهر تهران انجام و در صورت عدم رعایت الگوهای تعیینشده، اخطارهای کتبی و سایر اقدامات بازدارنده برای مشترکان دارای مصارف نامتعارف صادر میگردد و همکاری بسیار خوبی از سوی بخشی از مراکز تجاری با شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ انجام شده است و این همراهی در راستای فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی، گام مؤثری محسوب میشود.
در انتهای این مانور ضمن قدردانی از تمامی هموطنان که در مصرف انرژی صرفه جویی میکنند، با حضور نمایندگانی از مراکز تجاری نیایش مال، مالمون، زیمامال، فروشگاه شهروند بهرود و برج نگار به عنوان تعدادی از مشترکان تجاری در رعایت دستورالعملهای مدیریت مصرف برق تقدیر شد.