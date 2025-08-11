

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید سعید راد با بیان اینکه برداشت گندم در مناطق غرب و شمال غرب کشور به اوج خود رسیده است، تصریح کرد: از ابتدای فصل برداشت در فروردین ماه امسال تا امروز دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۴ نزدیک به ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم به سیلو‌های دولتی تحویل داده شده که استان خوزستان در این میان بیشترین سهم را داشته است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: استان خوزستان با خرید یک میلیون و ۴۳۴ هزار تُن گندم در رده نخست تولیدکنندگان گندم ایرانی قرار دارد و استان کردستان با خرید ۷۴۹ هزار تن، استان گلستان با خرید ۶۰۲ هزار تن، استان فارس با خرید ۵۸۷ هزار تن و استان کرمانشاه با خرید ۵۸۵ هزار تن در رتبه‌های دوم تا پنجم هستند.

سید سعید راد، ارزش گندم‌های خریداری شده را بیش از ۱۵۴ هزار میلیارد تومان خواند و افزود: تا کنون ۶۵ هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده و باقی مطالبات آنها نیز پس از تأمین و اختصاص بودجه مورد نیاز به حساب گندم‌کاران واریز می‌شود.