پخش زنده
امروز: -
رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک گفت: با کمک معاونت پژوهشی و معاونت فناوری وزارت علوم به زودی مجوز پارک علم و فناوری برای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری صادر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجمع پژوهشگاههای ملی کشور به میزبانی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با حضور دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
در ابتدای این مجمع، جواد محمدی گفت : مهمترین مشکل در حوزه فعالیت در بسیاری از پژوهشگاهها در کشور عدم ارتباط تنگاتنگ این مراکز با جامعه، حل کردن مسائل کشور و ارجاع کار به این پژوهشگاهها است، که این آسیب شناسی در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری انجام شد و سراغ صنایع رفتیم تا از نیازهای آنها باخبر شویم و بدانیم برای تولید چه چیزی نیاز دارند.
وی افزود؛ سپس با مراکز علوم پزشکی ارتباط گرفتیم و اولویتهای آنها از جمله تشخیص و درمان سرطان و ناباروری را بعنوان اولویت خود قرار دادیم. همچنین در این راستا سراغ وزارت جهاد کشاورزی رفتیم و از آنها خواستیم پروژههای ملیشان را پیشنهاد دهند تا برای پاسخگویی بتوانیم به آنها کمک کنیم که این موارد باعث شد قراردادهایی با این مؤسسات منعقد کنیم که منجر به تفاهمنامه نیز شد.
رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری اظهار کرد: پژوهشگاهها باید به سمت شناسایی نیاز صنعت و کشور بروند و تفاهمنامه داشته باشند تا این تفاهمنامهها به قرارداد تبدیل شود، همچنین برای رشتههای علمی کشور دو رویکرد در آموزش عالی تعریف شده است که عرضه محوری و تقاضا محوری است.
دکتر محمدی ادامه داد: ژن درمانی و سلول درمانی جزء حوزههایی است که دنیا در آن رقابت میکند تا بتواند به قله برسد و ما هم این موضوع را در اولویت قرار دادهایم.
وی اضافه کرد: پژوهشگاهها برای پاسخگویی به نیاز صنعت از دانشگاهها پیشگام ترهستند، زیرا بصورت تخصصی و عمیق کار پژوهشی و فناوری انجام میدهند. پژوهشگاهها باید بتوانند به عنوان بازوان وزارت علوم نقش ایفا کنند و قطعا این آمادگی را دارند، چون در کف میدان صنعت هستند.
وی ضمن تقدیر وتشکر از دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ارتباط تنگاتنگ این معاونت با پژوهشگاهها و پژوهشگاه ژنتیک اظهار داشت: این پژوهشگاه سال گذشته مجوز پردیس فناوری را گرفت و با کمک معاونت پژوهشی و معاونت فناوری وزارت علوم بزودی مجوز پارک علم و فناوری را نیز برای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری دریافت خواهد کرد.
در ادامه این نشست، دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم ضمن ابراز خرسندی از حضور در نشست روسای پژوهشگاههای کشور و تقدیر از میزبانی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری گفت : ارتباط خوب و نزدیکی که امروز میان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شکل گرفته، فرصت بینظیری برای کشور است تا بتوان ظرفیتهای علمی و پژوهشی را در مسیر تحقق اهداف ملی به کار گرفت.
وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در معاونت علمی و نقش وزارت علوم در فرآیند تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان، اظهار کرد: این قانون یکی از کمنظیرترین قوانین تاریخ کشور است، اما هنوز تمامی ظرفیتهای آن بالفعل نشده است. وزارت علوم، از ماههای ابتدایی تشکیل دولت چهاردهم، کارگروهی تخصصی برای تدوین برنامه اجرایی تشکیل داد و نهایتاً این برنامه در آذرماه سال گذشته به وزیر علوم ابلاغ شد.
معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به تأکید ویژه مقام معظم رهبری در تسریع رشد علمی کشور خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز تأکید شده تا پایان این برنامه، ۲۰ درصد پایاننامهها و رسالهها در علوم پایه و فنی و ۱۰ درصد پایاننامهها در علوم انسانی تقاضامحور و حلمسئلهمحور باشند.
دکترصالحی همچنین با اشاره به تفاهمنامههای مهم منعقدشده افزود: تفاهمنامههایی با فولاد مبارکه و هلدینگ خلیج فارس به ارزش شش هزار میلیارد تومان و با صنایع استان آذربایجان شرقی به ارزش دو هزار میلیارد تومان توسط دانشگاه تبریز به امضا رسیده است. این پروژهها پس از تأیید معاونت علمی وارد فاز اجرا میشوند و امروز همه ابزارهای مالی، حکمرانی، اجرایی و ساختاری برای زیستبوم نوآوری و فناوری کشور مهیا شده تا بتوانیم در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه حرکت کرده و به صورت مؤثر در رفع مسائل کشور نقشآفرینی کنیم.
وی در ادامه با اشاره به موضوع هفته پژوهش و فناوری و نمایشگاه هفته پژوهش اظهار داشت: یکی از موارد بسیار مهم، هفته پژوهش است که پژوهشگاهها به عنوان متولی اصلی پژوهش و فناوری باید به آن اهمیت دهند، برای هفته پژوهش باید با دبیرخانه هماهنگی بهتری انجام شود.
در پایان این نشست، مسائل و مشکلات پژوهشگاههای ملی کشور بررسی و پیشنهاداتی از طرف روسای این پژوهشگاهها برای حل مشکلات مطرح شد.