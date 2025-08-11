به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با بازدید گروه معین از مرز بازرگان و چگونگی نحوه سوخت رسانی به زائرین خارجی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه، ضمن ابراز خرسندی از ارائه خدمات مطلوب به شیفتگان اباعبدالله الحسین (ع) گفت: طرح تحویل "کارت سوخت ویژه" به جهت تسریع در تسهیل سوختگیری ناوگان حمل و نقل خارجی در داخل مرز‌های ایران اندیشیده شد که به واسطه این طرح رانندگان می‌توانند در بدو ورود به کشور "کارت هوشمند ویژه سوخت" خود را از پایانه مرزی تحویل و سوخت مورد نیاز خود را به نرخ مصوب از جایگاه‌ها دریافت کنند.

احمد مجرد با اشاره به آمادگی کامل منطقه ارومیه برای تأمین سوخت مورد نیاز زائرین اربعین حسینی گفت: جهت سامان‌دهی عرضه سوخت به ناوگان خارجی، سامانه‌ای مشترک با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور راه‌اندازی شده است که بر اساس اطلاعات این سامانه، برای ناوگان ورودی به کشور، برگه تردد صادر شده و مبدأ، مقصد و مقدار پیمایش ناوگان مشخص می‌شود و بر همین اساس سوخت موردنیاز ناوگان در کارت اعتباری"کارت سوخت ویژه" شخصی مالک شارژ می‌شود.

مجرد افزود: مرز بازرگان به عنوان بزرگ‌ترین مرز زمینی شمال‌غرب کشور، نقش مهمی در عبور و مرور زائران خارجی ایفا می‌کند و طبق بازدید گروه معین از مرز بازرگان که امروز ۲۰ مرداد صورت گرفت، روند تردد و خدمات‌رسانی در این مرز به صورت روان و منظم ادامه دارد.

منطقه ارومیه با توجه به موقعیت استراتژیکی و جغرافیایی با وجود چهار پایانه مرزی (سرو، رازی، بازرگان و پلدشت)، برای چهارمین سال متوالی میزبان زائران اربعین حسینی از کشور‌های همجوار است، لذا تمامی زیرساخت‌های لازم و هماهنگی با دستگاه‌های متولی جهت ارائه خدمات جانبی و سوخت‌رسانی مطلوب به زائران متردد از ورود تا خروج از کشور پیش بینی شده است.

مجرد در ادامه این بازدید ضمن اشاره به تامین سوخت زائرین معزز داخل کشورکه قصد عزیمت با خودرو‌های شخصی خود را دارند خاطرنشان کرد: رانندگان عزیز توجه داشته باشند در هنگام مراجعه به جایگاه‌های عرضه سوخت، کارت سوخت شخصی خود را حتماً همراه داشته باشند، لذا استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه‌ها فقط برای مواقع اضطراری پیش‌بینی شده است به گونه‌ای که استفاده از کارت سوخت شخصی، موجب بهره‌مندی از سهمیه قانونی و تسریع در عملیات سوخت‌گیری می‌شود.

این مقام مسئول در پایان یادآور شد: با اجرای این تمهیدات و تداوم نظارت‌ها، امیدواریم در ایام راهپیمایی اربعین امسال هیچ‌گونه مشکلی در تأمین سوخت زائران حسینی ایجاد نشود و زائرین معزز بتوانند این سفر معنوی را با آرامش و خاطره‌ای خوش به پایان برسانند.