عملیات تعمیر و بازسازی کابل فیبر نوری آسیب دیده در مسیر روستای کیله سیپان از توابع شهرستان پیرانشهر با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پس از گزارش آسیب دیدگی کابل فیبر نوری که منجر به قطعی ارتباط مشترکین این منطقه شده بود، اکیپ تخصصی واحد فیبر نوری شهرستان پیرانشهر بلافاصله اقدامات لازم را آغاز کردند.

تیم فنی مخابرات با تعویض کابل آسیب دیده و ایجاد مفصل جدید، موفق به بازگرداندن ارتباط پایدار برای ساکنان روستای کیله سیپان شدند

امین حاجی عباسی، رئیس اداره مخابرات شهرستان پیرانشهر، از زحمات و تلاش‌های همکاران واحد فیبر نوری که در سریعترین زمان ممکن ارتباط مشترکین را برقرار کردند، تقدیر و تشکر نمود.