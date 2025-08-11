سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد با اجرای مصوبه هیات وزیران وضعیت ۱۸۴ طرح دولتی و خصوصی فاقد مجوز محیط زیستی بررسی و تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست با مصوبه هیئت وزیران برای تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های مشمول ارزیابی که با وجود پیشرفت فیزیکی فاقد مجوز بوده‌اند، تاکنون وضعیت ۱۸۴ طرح دولتی و خصوصی در مهلت سه‌ماهه مقرر بررسی و مشخص شده است.

این اقدام در راستای تسریع در فرآیند‌های قانونی، کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و ایجاد شفافیت در وضعیت پروژه‌ها انجام شده است.

این سازمان همچنین از ارائه پیشنهادی به هیئت دولت خبر داد که بر اساس آن، تعیین جرایم بازدارنده و جرم‌انگاری تخلفات مشابه در قالب آیین‌نامه ارزیابی پیش‌بینی شده است.