هواشناسی کرمان درباره وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و انتقال ریزگرد به استان از فردا سهشنبه تا پایان هفته جاری، هشدار سطح زردداد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکزکرمان، بر اساس هشدار هواشناسی کرمان: از فردا سهشنبه تا پایان هفته جاری در استان وزش باد نسبتا شدید و خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود وا انتقال ریزگرد، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا بویژه در نیمه شمالی، شرقی و برخی مناطق جنوب دور از انتظار نیست.
این وضع جوی همه مناطق استان بویژه نیمه شمالی و نوار شرقی استان را تحت تاثیر قرار می هد که علاوه بر ایجاد هوای ناسالم و کاهش دید افقی، احتمال سقوط اشیا از ارتفاع، شکستن درختان و خسارت به سازههای سبک را نیز میتواند در پی داشته باشد.
همچنین طبق بررسی آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی امروز و فردا در ساعات بعد از ظهر در جنوب و جنوبغرب استان، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش تندبادهای لحظهای پیشبینی میشود که با توجه به نوع بارشهای این فصل، جاری شدن روان آب، طغیان رودخانههای فصلی و سیلابی شدن مسیلها در این مناطق محتمل است.
هواشناسی کرمان ۱۸ مرداد نیز درباره رگبار باران و رعد و برق و وزش تندبادهای لحظهای بویژه در نیمه جنوبی استان هشدار سطح زرد داده بود و این هشدار تا امروز (دوشنبه) ادامه دارد.
کرمان بویژه جنوب استان روزهای اخیر درگیر بارشهای رگباری بود که در برخی مناطق مانند جیرفت و کهنوج سیلاب به راه انداخت.