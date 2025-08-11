پخش زنده
تیم بسکتبال ۳ به ۳ پسران زیر ۲۳ سال کشورمان به مرحله نهایی لیگ جوانان ملتهای آسیا صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال ۳ به ۳ پسران زیر ۲۳ سال ایران در روز نخست رقابتهای لیگ جوانان ملتهای آسیا با کسب دو پیروزی متوالی به فینال صعود کرد.
ملیپوشان کشورمان در دیدار نخست به مصاف چین رفتند و با نتیجه ۱۹ بر ۱۸ به پیروزی رسیدند. در دومین دیدار مقابل ژاپن با نتیجه ۲۱ بر ۱۸ تیم حریف را شکست دادند. تیم ملی آقایان ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران در مرحله فینال به مصاف تیم اول گروه A خواهد رفت.
تیم بسکتبال ۳x۳ دختران زیر ۲۳ سال در روز نخست این رقابتها ابتدا مقابل چین با نتیجه ۱۶ بر ۸ مغلوب شد و در دومین دیدار مقابل قزاقستان با نتیجه ۲۱ بر ۹ به پیروزی رسید.