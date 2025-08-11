پخش زنده
مدیرعامل توانیر گفت: امروز دو واحد ۲۵ مگاواتی جمعا به ظرفیت ۵۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک در شهرستان پردیس و ری در مدار تولید قرار میگیرند که این عدد معادل مصرف برق ۴ کارخانه سیمان است که به پایداری شبکه برق تهران کمک مضاعفی خواهد کرد.
مدیر عامل توانیر افزود: همچنین ۴ نیروگاه حرارتی بزرگ هم ظرف ۱۰ روز آینده به تولید پایدار میرسند که اینها واحدهای جدیدی هستند و این هزار مگاوات کمک شایانی به شبکه سراسری برق خواهد کرد و همچنین در خصوص نیروگاههای تجدیدپذیر پذیر هم در هفته جاری و تا پایان مرداد حدود ۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به شبکه سراسری متصل خواهیم کرد.
رجبی مشهدی در پایان تصریح کرد: شرکت توانیر هم از مبدلهای انرژی برای منازل و واحدهای تجاری استقبال خواهد کرد.