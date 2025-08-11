شهرداری یزد کود ورمی‌کمپوست خانگی را خریداری می‌کند تا علاوه بر نتایج مثبت زیست محیطی و بهداشتی، به عنوان یک شغل خانگی و منبع درآمد براس شهروندان باشد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس سازمان مدیریت پسماند، این کود را یکی از بهترین کود‌ها برای فضای سبز منزل و گلدان‌های خانگی برشمرد و گفت: در صورتی که تولید این کود به یک حد قابل قبول تجاری برسد، شهرداری یزد این کود را خریداری می‌کند و بنابراین می‌توان علاوه بر نتایج مثبت زیست محیطی و بهداشتی، به تولید این کود به عنوان یک شغل خانگی و منبع درآمد هم نگاه کرد.

محمدرضا برزگر با بیان این که از سال گذشته، فرایند آموزش تولید ورمی کمپوست خانگی را با همکاری و مشارکت دانشگاه یزد شروع کردیم گفت: تولید ورمی کمپوست خانگی، طرح نو و جدیدی است که در منازل مسکونی و با هدف کاهش تولید زباله و شیرابه، حفظ محیط زیست شهری و جلوگیری از مسائل بهداشتی در سطح شهر یزد به اجرا درآمده است.

برزگر افزود: پس از اطلاع رسانی در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی تولید کود ورمی کمپوست، با استقبال خوبی، حتی بیش از ظرفیت اولیه‌ای که برای آموزش در نظر گرفته بودیم، ازطرف علاقه‌مندان به این حوزه مواجه شدیم که توانستیم با افزایش ظرفیت دوره آموزشی، تمام متقاضیان را وارد چرخه تولید ورمی کمپوست خانگی کنیم.

وی فرایند تولید ورمی کمپوست خانگی را بسیار ساده عنوان کرد و تصریح کرد: برای تولید این کود، نیاز به جای بزرگی نیست و حتی در آپارتمان هم می‌توان این کود را تولید کرد. پکیج‌های تولید ورمی کمپوست خانگی، کم حجم بوده و جاگیر نیست و حجم آن تقریبا به اندازه نان دان‌های قدیمی است که در منازل مورد استفاده قرار می‌گیرد، و مواد آلی تولید شده در منزل، طی فرایند آموزش داده شده، به کود ورمی کمپوست تبدیل می‌شود.

برزگر رعایت تمام موارد آموزش داده شده را ضروری خواند و گفت: تولیدکنندگان ورمی کمپوست خانگی باید به تمام نکاتی که در دوره‌ها آموزش داده می‌شود، مانند شرایط محل نگهداری، دما، رطوبت و نور محیط توجه کنند و در صورت رعایت این موارد، تولید این کود، بوی نامطبوع و آلوگی ایجاد نخواهد کرد.