معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد: در ارزیابی سه‌ماهه اول امسال بر اساس ۱۴ شاخص، استان یزد با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده رتبه سوم کشور را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، علمدار با ابراز امیدواری نسبت به ارتقای این جایگاه به رتبه اول، افزود: حمایت از واحد‌های تولیدی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و برگزاری منظم کارگروه‌ها در دستور کار قرار دارد. وی مهم‌ترین کارگروه را «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» دانست که با برگزاری دو جلسه در هفته، تاکنون ۴۵ واحد راکد را به چرخه تولید بازگردانده است.

به گفته وی، برگزاری منظم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز از دیگر اقدامات مهم بوده که منجر به تصویب طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مؤثر شده است. تاکنون بیش از ۷۰۰ واحد اقتصادی در بخش‌های مختلف به بهره‌برداری رسیده است.

علمدار افزود: در سه‌ماهه نخست امسال، ۲۰ مجوز جدید سرمایه‌گذاری با مجموع ۴۰ میلیون دلار سرمایه مصوب صادر شده و شناسایی نواحی بدون مجوز نیز انجام گرفته است.

امروز وزیر کشور، اعلام کرد بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده در حوزه شاخص‌های اقتصادی شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، راه‌اندازی پروژه‌های نیمه‌تمام و احیای واحد‌های تولیدی راکد، پنج استان موفق به کسب رتبه‌های برتر کشور شده‌اند.

وی افزود: در این ارزیابی که عملکرد استان‌ها در پنج تا شش شاخص اقتصادی بررسی شد، هرمزگان، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان و آذربایجان غربی به ترتیب در جایگاه‌های برتر سه‌ماهه نخست سال قرار گرفتند.