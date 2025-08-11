پخش زنده
در پایان تیر ۱۴۰۴، تعداد سرمایهگذاران خارجی فعال در بورس تهران و فرابورس ایران به ۵ هزار و ۱۰۰ کد رسید که نشاندهنده افزایش ۵.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، دادههای آماری مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، نشان میدهد؛ مجموع ارزش سبد سرمایهگذاری خارجی از ۹.۵۱۳میلیارد تومان در تیر پارسال به ۱۸.۱۸۳ میلیارد تومان در تیر امسال رسیده است. بر این اساس، مجموع سرمایهگذاری خارجی در بورس و فرابورس در تیر ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد ۹۱ درصدی همراه بوده است.
گزارش این مدیریت حاکی از آن است که ارزش سبد سرمایهگذاران حقیقی خارجی در تیر امسال ۱۴۸۱ میلیارد تومان و ارزش سبد سرمایهگذاران حقوقی خارجی ۱۶۷۰۲ میلیارد تومان بوده است.
افزون براین، تعداد سرمایهگذاران خارجی از ۴ هزار و ۸۳۹ نفر در تیر پارسال به ۵ هزار و ۱۰۰ نفر در تیر امسال رسید.