پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر حفاظت از زیستبومها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از اجرای بیش از ۱۲۰ طرح علمی و کاربردی در حوزه حفاظت، مدیریت پایدار و بازسازی اکوسیستمهای دریایی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شهرام فداکار با بیان اینکه این طرحها نقش مؤثری در ارتقاء وضعیت زیستگاههای ارزشمند دریایی دارند، افزود: حوزههای متنوع این طرحها شامل حفاظت از لاکپشتهای دریایی، بررسی زیستگاههای آبسنگهای مرجانی، پهنهبندی عرصههای ساحلی، مطالعات پستانداران دریایی، ارزیابی سلامت اکوسیستمهای دریایی و تحقیقات مرتبط با جنگلهای مانگرو است.
وی از مطالعات بازسازی زیستگاههای تخمگذاری لاکپشتهای دریایی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، پایش ساحل و فراساحل این مناطق، تدوین برنامههای اقدام ملی گونههای در خطر انقراض و ارزیابی تنوع زیستی بیمهرگان دریایی بهعنوان پروژههای کلیدی یاد کرد.
فداکار با تأکید بر اهمیت همکاری مستمر با دانشگاهها، پژوهشگاهها و سازمانهای مرتبط، افزود: این تعاملات موجب افزایش کارآمدی پروژهها در جهت حفاظت پایدار محیط زیست دریایی و ارتقاء سطح آگاهی عمومی و مدیریتی شده است.