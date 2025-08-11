پخش زنده
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: در هفته دولت ۳ زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال در روستاهای شهرستان کبودراهنگ به بهره برداری می رسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی حقیقی در نشست بررسی مشکلات حوزه ورزش شهرستان کبودراهنگ از رفع مشکلات هئیتهای ورزشی تا شهریورماه خبر داد و گفت: ۳ زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال در روستاهای شهرستان در هفته دولت بهره برداری میشود.
او افزود: همچنین امسال بیش از ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار به هیئتهای ورزشی شهرستان پرداخت شده است و تا آخر سال بیش از یک میلیارد تومان اعتبار به هیئتهای ورزشی شهرستان پرداخت خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان تأکید کرد: شهرستان کبودراهنگ با ۳۴ زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال در حال بهرهبرداری و در حال ساخت پیشتاز استان است.
توسلی، نماینده مردم شهرستانهای کبودراهنگ و بهار در مجلس گفت: ۳ سالن ورزشی و یک استخر در روستاهای شهرستان کبودراهنگ ساخته خواهد شد.
سیدایوب موسوی، فرماندار کبودراهنگ گفت: امسال برای تکمیل طرحهای ورزشی بیش از ۳۱ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.
در ادامه از طرحهای ورزشی در حال ساخت در روستاهای نورآباد، امیرآباد و دستجرد شهرستان کبودراهنگ بازدید شد.
در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۴هزار ورزشکار ساماندهی شده در ۳۱ هیئت ورزشی در حال فعالیت ورزشی هستند.