به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین استاندار در ستاد مدیریت مصرف انرژی خراسان جنوبی گفت: ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان، روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه تعطیل است.

فرهادی با اشاره به مصوبه ستاد مدیریت مصرف انرژی استان، افزود: تمام دستگاه‌های اداری و اجرایی استان روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه تعطیل هستند.

وی افزود: خدمات دهی در مراکز و واحد‌های عملیاتی و خدمات‌رسان از جمله بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی و ... طبق روال شرایط عادی خواهد بود.

معاون عمرانی استاندار با تشکر از همراهی مردم در رعایت اصل صرفه جویی در مصرف انرژی، گفت: تصمیم تعطیلی فعالیت ادارات به جهت تداوم موج گرما و ضرورت توجه به شرایط رفاهی شهروندان اتخاذ گردیده لذا صرفه جویی در مصرف انرژی همچنان مورد تأکید است.

فرهادی افزود: شعب کشیک بانک‌ها روز چهارشنبه برای خدمات دهی به مردم فعال خواهند بود.