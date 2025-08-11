شاخص کل بورس امروز دوشنبه ۲۰ مرداد با کاهش ۲۱ هزار و ۸۵۱ واحدی به ارتفاع ۲،۵۴۰،۴۶۳ واحد تنزل پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز با اُفت ۳ هزار و ۸۶۸ واحدی به سطح ۷۷۸ هزار و ۱۱۱ واحد رسید.

ارزش معاملات بازار بورس در پایان امروز به حدود ۵ هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان رسید.

تعداد نماد‌های مثبت ۱۳۰ نماد (۱۵ درصد) و تعداد نماد‌های منفی ۷۲۵ نماد (۸۵ درصد) بود

در معاملات روز جاری شاهد خروج ۳۰۹ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی بودیم.

در معاملات امروز بیشترین ورود پول مربوط به صندوق‌های درآمد ثابت بود.

نماد "فارس" بیشترین تاثیر منفی را را بر شاخص کل داشت.