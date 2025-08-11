بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ رئیس سازمان شیلات ایران در سفری یکروزه به بوشهر به دل آبهای خلیج فارس رفت و در هوای گرم و شرجی جنوب از نزدیک از فرآیند صید میگو با یک شناور لنج و کار طاقت فرسای صیادان بازدید کرد.
حمزه رستمپور در این بازدید به خبرنگار صداوسیما گفت: استان بوشهر یکی از قطبهای مهم شیلات کشور است و صنعت شیلات نقش مهم اقتصادی در این استان دارد.
رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به اینکه آبهای استان بوشهر منابع عظیمی از ذخایر میگو را در خود دارد، افزود: بر پایه گشتهای پژوهشی پژوهشکده میگوی کشور، برآورد ما برای صید میگو در فصل صید امسال در خلیج فارس در استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان، هشت هزار تن است.
رستم پور اضافه کرد: یکی از دلایل پیشبینی افزایش برداشت که بر پایه پژوهش است، اجرای دریابست در چند نوبت در استان بوشهر و استانهای جنوبی است که من از جامعه صیادی بهدلیل اجرا و رعایت آن بسیار تشکر میکنم. آنان خود به این دانش رسیدهاند که دریابست در افزایش برداشت و رونق کارشان مؤثر است.
او بیان کرد: استان بوشهر از استانهای پیشرو در گسترش و افزایش آبزیپروری بهویژه در پرورش میگو و ماهی در قفس است و نسبت به استانهای دیگر، سرمایهگذار و افراد بومی متخصصی دارد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر هم به خبرنگار صداوسیما گفت: صید میگو در استان بوشهر پس از بررسی یافتههای دو گشت پژوهشی پژوهشکده میگوی کشور و پس از ۱۰ روز اجرای دریابست، از ۱۱ مرداد برای قایقها و از ۱۲ مرداد برای کشتیهای سنتی آغاز شد.
عقیل امینی افزود: امسال هفت هزار صیاد و بیش از هزار شناور در برداشت میگو فعال هستند و بیشترین میگوی این منطقه میگوی صورتی است که بهترین گونه خلیج فارس است.
او آمار داد که پارسال در زمان صید رسمی هزار و ۳۰۰ تن میگو از خلیج فارس برداشت شد و پیشبینی میکنیم امسال هزار و ۶۰۰ تن میگو برداشت شود.
امینی گفت: از آغاز فصل میگو از ۱۱ مرداد تا ۱۹ مرداد، ۹۵۷ تن میگو در استان صید شده است.