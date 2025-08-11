رئیس سازمان شیلات ایران:

پیش‌بینی برداشت ۸ هزار تن میگو در آب‌های خلیج فارس

حمزه رستم‌پور گفت: صید میگو از ۱۱ مرداد در خلیج فارس آغاز شده و برآورد و پیش‌بینی ما این است که تا پایان این دوره، صیادان ۸ هزار تن میگو برداشت کنند.