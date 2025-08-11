پخش زنده
دور جدید اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته دختران ناشنوا برای حضور در المپیک ناشنوایان برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دعوت شدگان به اردوی هشتم تیم ملی کاراته دختران ناشنوا، امروز دوشنبه (۲۰ مرداد) وارد محل اردو میشوند.
اردونشینان تیم ملی کاراته دختران ناشنوا که ترکیب المپیکی این تیم را در بازیهای ژاپن تشکیل میدهند، به این شرح هستند:
کومیته
نهال زکی زاده (وزن ۵۰- کیلوگرم)
زینب حسن پور (وزن ۵۵- کیلوگرم)
سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم)
بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم)
کاتا
مهناز حسن زاده
مژده مردانی
سمیرا ابوالحسنی
سیده مژگان موسوی که در رقابتهای درون اردویی جایگاه پنجم کومیته را به دست آورد نیز در اردو حضور خواهد داشت.
اردوی تیم ملی کاراته دختران ناشنوا تا ۲۴ مرداد به میزبانی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان و در سالن کبگانیان ادامه دارد.
فرخناز ارباب (سرمربی) همراه با شادی جعفری زاده (مربی) تمرینات آماده سازی دختران المپیکی کاراته را زیر نظر دارند. زهرا اسدی نیز سرپرست تیم است.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.