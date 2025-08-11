به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آئین تجلیل از خبرنگاران شهرستان سوادکوه شمالی در سالن آمفی تئاتر امام خمینی (ره) شیرگاه با حضور فرمانده سپاه، مسئول نمایندگی سپاه و مدیران دستگاه‌های اجرائی و خبرنگاران این شهرستان برگزار شد

معاون سیاسی سپاه کربلا در این مراسم با تجلیل از تلاش خبرنگاران گفت: شما نقش مهمی در جهاد تبیین دارید و می‌توانید در شفافیت جامعه اثر گذاری زیادی داشته باشید

سرهنگ حمید جعفری افزود: اگر حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) واقعه عاشورای سال ۶۱ هجری را خوب روایت نمی‌کردند شاید امروز شاهد بزرگترین اجتماع انسانی با سلائق و مذاهب مختلف در اربعین حسینی را شاهد نبودیم.

وی خاطرنشان کرد: انسجام، وحدت و همدلی بعد از شروع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بعد از ولایت، روایت صحیح شما خبر نگاران و اصحاب رسانه بوده است و همچنین اگر خبرنگاران و اصحاب رسانه نبودند امروز صدای مظلومیت کودکان غزه و فلسطین به گوش ملت‌های آزاده نمی‌رسید هرچند که در این مسیر اطلاع رسانی و حق گویی، ۲۰۰ شهید تقدیم شد.

معاون سیاسی سپاه کربلا تصریح کرد: مسئولیت شما در قبال ملت، نظام، شهدا، امام شهیدان و منافع ملی و تجاوز فکری و اندیشه و اخلاقیات جامعه بسیار سنگین خواهد بود.

در پایان از خبرنگاران و روابط عمومی‌های برگزیده شهرستان سوادکوه شمالی تجلیل شد.