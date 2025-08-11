مدیر حج و زیارت استان قزوین گفت: تا به امروز حدود ۴۵ هزار نفر از استان قزوین در سامانه سماح ثبت‌نام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سلیمی افزود:این در حالی است که سال گذشته تا پایان اربعین ۴۹ هزار نفر از استان قزوین در این سامانه ثبت‌نام کرده بودند و به نظر می‌رسد تعداد زائران امسال به مانند سال گذشته باشد.

وی ادامه داد: شهر‌های کاظمین، کربلا و نجف شلوغ است و موکب‌ها به مانند سال‌های گذشته برپا هستند و در راستای اطعام و اسکان زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

مدیر حج و زیارت استان گفت: خروجی شهر کربلا به شدت شلوغ است و حجم انبوهی از زائران در حال بازگشت به ایران هستند البته تعداد بسیاری از زائران نیز وارد شهر کربلا می‌شوند.

سلیمی خاطرنشان کرد: در کاظمین و نجف فاصله اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها تا حرم بسیار است بنابراین زائران باید مراقب وسایل خود باشند و آنها را در خودرو‌ها و وسایل نقلیه جا نگذارند، چون حجم مفقودی اشیای زائران بالاست برای همین از زائران تقاضا داریم مراقب گذرنامه، پول و تلفن همراه خود باشند تا با مشکل مواجه نشوند.

سلیمی تصریح کرد: سفر اربعین هزینه‌های حداقلی دارد و زائران باید پیش‌بینی لازم را داشته باشند تا با مشکل مواجه نشوند. هزینه حمل‌ونقل هر زائر عتبات در عراق حدود ۶ میلیون تومان است و غذا و اسکان را نیز موکب‌ها تأمین می‌کنند.