همایش ملی خرمای ایران با همکاری اتاق‌های بازرگانی اهواز، آبادان، خرمشهر و انجمن خرما در روز‌های اول و دوم آبان‌ برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خواستار تخصیص اعتبارات دولتی تحت عنوان بودجه نجات بخش برای تأمین آب‌شیرین‌کن به منظور رفع مشکل شوری آب نخیلات استان شد و گفت: این اقدام می‌تواند از نابودی بیشتر نخلستان‌ها جلوگیری کرده و صنعت خرما را احیا کند.

شهلا عموری در نشست برنامه‌ریزی همایش ملی خرمای ایران که با حضور فعالان بخش خصوصی، انجمن خرما و نمایندگان دستگاه‌های دولتی برگزار شد، اظهار کرد: این رویداد با همکاری اتاق‌های بازرگانی اهواز، آبادان، خرمشهر و انجمن خرما در روز‌های اول و دوم آبان‌ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود تا ضمن آسیب‌شناسی مشکلات، راهکار‌هایی برای بهبود فضای کسب‌وکار خرما ارائه شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز افزود: خوزستان با وجود سابقه درخشان در تولید و صادرات خرما، با چالش‌هایی مواجه است که حیات این صنعت را تهدید می‌کند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: شوری آب یکی از چالش‌های اصلی نخیلات خوزستان است که منجر به از بین رفتن حدود پنج میلیون نخل در سال‌های گذشته شده است که تأمین آب‌شیرین‌کن برای نخلستان‌ها ضرورتی فوری است و باید در اولویت برنامه‌های استانی و ملی قرار گیرد.

وی با اشاره به رودخانه‌های اصلی تأمین‌کننده آب نخیلات مانند کارون، بهمنشیر و اروند، افزود: آب‌شیرین‌کن‌ها باید در مسیر این رودخانه‌ها، به ویژه در بالادست رودخانه کارون مانند ایستگاه مارد و در نزدیکی بهمنشیر در آبادان و اروند در خرمشهر نصب و راه‌اندازی شوند تا آب ورودی به نخلستان‌ها شیرین شود و از پیشروی شوری جلوگیری کند.

عموری یادآورشد: پیشنهاد می‌کنیم کارگروهی تخصصی با حضور مسئولان ملی و استانی تشکیل شود تا با بررسی دقیق، بودجه لازم برای نصب و بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن‌ها در این مکان‌ها تأمین شود.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با دعوت از مسئولان به گفت‌وگوی سازنده، تأکید کرد: توپ نباید همیشه در زمین بخش خصوصی باشد؛ وقتی مالیات و اعتبارات کلان از خوزستان تأمین می‌شود، انتظار داریم این منابع برای زیرساخت‌های حیاتی مانند آب‌شیرین‌کن در مسیر رودخانه‌های کلیدی هزینه شود تا کشاورزان و صنعت خرما از نابودی نجات یابند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خواستار همکاری همه ذی‌نفعان شد و گفت: همایش ملی خرما در آبان‌ماه ۱۴۰۴ فرصت مناسبی است تا این مطالبه در سطح ملی مطرح شود. از مسئولان انتظار داریم با جدیت برای تخصیص بودجه و اجرای پروژه‌های آب‌شیرین‌کن در مناطق پیشنهادی مانند بالادست کارون و حوضه بهمنشیر و اروند اقدام کنند تا میراث نخلستان‌های خوزستان حفظ شود.

وی با تاکید بر گره خوردن نخل‌داری با فرهنگ و اقتصاد خوزستان گفت: استان در سال‌های گذشته بالاترین سطح تولید و صادرات را داشته، اما چالش‌هایی مانند تاثیر آب شور بر نخیلات، مشکلات بسته‌بندی و صادرات، حیات این فعالیت را نشانه گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که کارشناسان و مسئولان ذی‌ربط در تمام حلقه‌های مرتبط با صنعت خرما، آسیب‌شناسی کنند و راهکار‌هایی برای رفع چالش‌های این حوزه ارائه دهند.

عموری ادامه داد: همایش شامل دو پنل تخصصی در حوزه‌های تولید، صادرات، بازار، بسته‌بندی، فرآوری، ارزش افزوده، تسهیلات و نوآوری خواهد بود.

وی تصریح کرد: از متخصصان دعوت شده تا چالش‌ها را بیان کنند و پیشنهاد‌هایی برای پنل‌ها ارائه دهند تا تعداد و موضوعات نهایی تعیین شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز افزود: در کنار پنل‌ها، افتتاحیه، بازدیدها، نمایشگاه تولیدات استانی و فرآوری‌شده، کارگاه‌های آموزشی، جشنواره انواع خرما، و برنامه‌های هنری با تمرکز بر فرهنگ خوزستان برگزار می‌شود.